In un’intervista con Rolling Stone, Randall Park ha criticato Hollywood per aver imparato “la lezione sbagliata” da Barbie, film di Greta Gerwig campione d’incassi (LEGGI LA RECENSIONE).

L’attore, visto recentemente in Wandavision, ha infatti sostenuto:

Mi sembra che, in generale, l’industria stia seguendo le lezioni sbagliate. Per esempio, Barbie è un grande successo, e l’idea è: “Fate più film sui giocattoli! Fate più film sui giocattoli! No. Fate più film di e sulle donne!“