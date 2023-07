La recensione di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling in uscita il 20 luglio al cinema

Se c’era una cosa che era lecito e auspicabile aspettarsi da un film come Barbie diretto da una regista come Greta Gerwig e scritto da Greta Gerwig stessa (con Noah Baumbach), era che prendesse di petto l’impatto sociale di una bambola che nei decenni è stata un modello femminile di segni diversi, che ha rappresentato idee di femminilità anche opposte e la cui evoluzione in un certo senso ha raccontato molti dei cambiamenti della società occidentale (ma principalmente americana) con un po’ di necessaria militanza. E Barbie lo fa, ma nella maniera più blanda.

La confezione è di grande splendore e alla fotografia c’è Rodrigo Prieto (l’uomo dai colori giusti per dare al mondo di Barbie la pasta corretta, un specie di realismo giocattoloso di difficile equilibrio), è semmai la regia di Greta Gerwig, altrove bravissima, a trovarsi a disagio...