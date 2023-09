Barbie, la pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, è un successo clamoroso al box-office che, chiaramente, avrà delle graditissime ripercussioni non solo sulle finanze della Warner Bros, la major che lo ha prodotto, ma anche sulla Mattel, la multinazionale del giocattolo proprietaria della bambola creata da Ruth Handler.

Intervenuto alla Goldman Sachs Communacopia and Tech Conference a San Francisco, il CEO della Mattel, Ynon Kreiz, ha svelato proprio l’impatto che il film di Barbie, e il relativo merchandise (dalle nuove bambole basate sul lungometraggio, all’abbigliamento), avranno sulle casse della compagnia da lui guidata: ben 125 milioni di dollari d’introiti.

Spiega il dirigente:

È più di quanto avessimo previsto all’inizio dell’anno e ci attendiamo che, negli anni a venire, otterremo continui benefici dal film […] Tutto questo riguarda la gestione a lungo termine del franchise. Non si tratta solo di un trimestre o dell’anno fiscale. Non si è mai trattato solo di cercare di vendere più giocattoli. Si trattava di creare un evento culturale, di creare un momento sociale. E crediamo che i benefici si porteranno avanti per anni e anni.