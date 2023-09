Per un nuovo articolo del The New York Times, i dirigenti della Mattel hanno parlato dello straordinario successo di Barbie, rivelando la loro prima reazione alla lettura della sceneggiatura di 147 pagine firmata da Greta Gerwig e Noah Baumbach.

“È stato come trovarsi su una montagna russa” ha commentato il capo della Mattel Films Robbie Brenner, che ha immediatamente parlato del progetto con l’amministratore delegato Ynon Kreiz. “Ho letto un sacco di sceneggiature e questa è così diversa, è speciale. Non ti senti così molte volte in una carriera intera“.

“Era profondo, provocatorio, non convenzionale e ricco di immaginazione” ha aggiunto Kreiz. “Era tutto ciò che speravo che fosse“.

In occasione di una conferenza con agli azionisti, la Goldman Sachs media conference, Kreiz ha aggiunto che Barbie può essere visto come un modello:

Quello che avete visto attorno a Barbie è stato, secondo noi, un modello, può essere visto come un caso studio nonché un’occasione per capire veramente il valore e l’attrattiva dei nostri brand e la loro risonanza culturale; e, cosa importante, serve a dimostrare la nostra capacità di elaborare progetti sia da un punto di vista creativo che commerciale. Speriamo e contiamo di fare di più. Non dico che avremo lo stesso successo di Barbie, ma l’approccio sarà il medesimo.

Trovate tutte le notizie su Barbie nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate