Barbie, la pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie, non è solo il maggior incasso cinematografico del 2023 (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ma anche quella col maggior box-office – non aggiornato all’inflazione chiaramente – nella storia della Warner. Il primato apparteneva, in precedenza, a Harry Potter e i Doni della Morte 2.

In un discorso tenuto alla Goldman Sachs Communacopia + Technology conference, il CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav ha, ovviamente, avuto parole di elogio nei confronti della regista Greta Gerwig, anche sceneggiatrice di Barbie insieme al marito, Noah Baumbach.

Greta Gerwig si merita la maggior parte del merito per il successo di Barbie. È un genio straordinario. Lei ha lavorato in modo estremamente efficace e fino all’ultimo momento utile insieme al team di marketing. Ogni divisione di questa azienda si è schierata a sostegno di Barbie. Ogni risorsa che avevamo si è tinta di rosa. Quando crediamo in qualcosa, siamo in grado di promuoverlo davvero in modo efficace.

Trovate tutte le notizie su Barbie nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: via Yahoo

Classifiche consigliate