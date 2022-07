In occasione di un’ospitata a The Talk, Eva Mendes – attrice e compagna di Ryan Gosling – ha commentato la prima foto ufficiale dell’attore in Barbie, il film di Greta Gerwick ora in produzione.

L’attrice ha ammesso di aver fatto una richiesta molto precisa a Gosling:

Allora, prima di tutto ho visto la foto e la bambina di 14 anni dentro di me ha detto: “Ahhhhh!”. È una foto divertente che riflette il suo intento di essere divertente, perciò l’ho trovata estremamente efficace. Quando l’ho vista, quando me l’ha mandata dal set, gli ho detto: “Mi porti quelle mutande? Ti prego, non ti chiedo mai nulla“. Quindi sì, ce le ho. Le sto indossando proprio ora.

Nel cast di Barbie di Greta Gerwig Margot Robbie nei panni di Barbie, Ryan Gosling in quelli di Ken e poi Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

