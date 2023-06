Durante un’intervista a Vogue di maggio Margot Robbie aveva rivelato che Gal Gadot era stata considerata come interprete nel film di Barbie di prossima uscita. La cosa non è andata poi a buon fine a causa degli impegni dell’attrice. “Gal Gadot è l’energia di Barbie”, dichiarò Margot Robbie in quell’occasione.

Ora, interpellata da Entertainment Tonight Gal Gadot ha risposto alla collega con grande entusiasmo per una futura possibile collaborazione:

Margot, ti amo! Farò qualsiasi cosa con te, farò qualsiasi cosa con te!

Scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach e diretto da Greta Gerwig, Barbie vede nel cast accanto a Margot Robbie anche Ryan Gosling (Ken), America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, tra gli altri. L’uscita è prevista per il 20 luglio solo al cinema.

