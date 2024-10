Clint Eastwood dirigerà un altro film dopo Giurato numero 2? Gli attori protagonisti: "Lavorerà fin quando vorrà"

Pubblicazione: 29 ottobre alle 17:00

Giurato numero due, nuovo film di Clint Eastwood girato da quest'ultimo all'età di 94 anni, arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre (guarda il trailer). Sebbene il progetto sia stato venduto come l'ultimo lungometraggio del leggendario regista, potrebbe non essere così. In un'intervista con THR, Gabriel Basso, membro del cast del film, ha infatti rivelato:

La mia idea è che solo perché la gente dice che [sarà il suo ultimo film] lui dirà: "F*ttetevi, ne faccio un altro", anche se fosse solo di cinque minuti, secondo me troverà un modo per andare contro tutti.

Durante lo sciopero [degli sceneggiatori e degli attori], gli ho chiesto: "Cosa stai facendo?" e lui: "Sto cercando del materiale ma non riesco a trovare nulla". Quindi è infinitamente creativo, è un vero artista. [...] Lavorerà fin quando vorrà.

Anche il protagonistaha dichiarato di “non voler fare speculazioni” sul futuro di Eastwood e di essere “solo contento di aver avuto modo di fare un film con lui”, mentre Tony Collette ha rivelato un retroscena che potrebbe presagire un nuovo progetto per il regista. Ecco le sue parole:

Giurato numero due segue Justin Kemp (Nicholas Hoult), un giurato in un processo per omicidio di alto profilo, che si trova ad affrontare un grave dilemma morale. Trovate tutte le altre informazioni sul film nella nostra scheda.