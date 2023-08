Qualche mese fa Margot Robbie aveva svelato di aver cercato di coinvolgere anche Gal Gadot come interprete di Barbie insieme a lei e alle attrici che vestono i panni delle altre versioni della popolare bambola, ma di non esserci riuscita per via di altri impegni della collega.

LEGGI – Gli Aqua commentano la presenza della loro canzone Barbie girl nel film Barbie

“Gal Gadot ha proprio l’energia Barbie giusta” aveva spiegato. “È incredibilmente bella, ma non la si odia per la sua bellezza perché è così puramente sincera e così così entusiasticamente gentile che risulta quasi ‘goffa. Si ferma appena prima di essere ‘imbranata’“.

Durante una recente intervista con Flaunt, Gadot ha risposto ai complimenti della collega:

Adoro Margot. Margot è una di quelle donne di cui vuoi essere amica. È così divertente, affettuosa, intelligente e ovviamente talentuosa. Adorerei fare qualunque cosa con Margot, sono stata commossa dalle sue parole. Mi ha scaldato il cuore con tutto ciò che ha detto su di me.

Trovate tutte le notizie su Barbie nella nostra scheda.

Classifiche consigliate