Barbenheimer è iniziato! Con l’uscita in contemporanea di Barbie e Oppenheimer il 21 luglio (negli States, in Italia il secondo uscirà il 23 agosto) i social e non solo si stanno scatenando sui due film più attesi dell’estate.

Ad alimentare il fenomeno e l’amichevole rivalità c’è anche Greta Gerwig, regista di Barbie. Nel corso di un’intervista con Associated Press, Gerwig scopre un’insospettata vicinanza tra i due film, un’Easter egg che riguarda Marcel Proust:

In Alla ricerca del tempo perduto nel libro Dalla parte di Swann, Proust letteralmente ritorna con la mente alla sua infanzia grazie al sapore delle madeleine. Ho pensato: “Beh, sarebbe un Easter egg carino per una persona…”

Gerwig si riferisce alla scena in cui Margot Robbie entra nella sua confezione di plastica e fa notare che quell’odore familiare è una memoria proustiana. Interviene allora il personaggio di Will Ferrell, CEO della Mattel, che dice: “Ricordi Barbie Proust? Non vendeva molto..!”

Quello che la regista ancora non sapeva è che Oppenheimer sembra avesse una particolare predilezione proprio per Proust!

Ha commentato Gerwig a tal proposito:

Quindi avrebbe amato Barbie Proust!

Cosa ne pensate? Trovate tutte le notizie su Barbie nella nostra scheda.

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate