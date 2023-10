In occasione del BFI London Film Festival, come riporta THR, Greta Gerwig ha parlato della sua esperienza con Barbie e ha raccontato un aneddoto sul fine settimana di apertura della pellicola.

La regista era a New York in quei giorni e piuttosto che aspettare di scoprire le reazioni del pubblico online, è andata ad assistere direttamente con i suoi occhi e le sue orecchie entrando in incognito in alcune sale:

Sono entrata in diversi cinema e me ne sono stata in fondo alla sala, a volte facevo alzare il volume se non era di livello perfetto.

A un certo punto, durante una proiezione, ha sentito una donna che ha riso fragorosamente alla battuta su Barbie Proust:

Mi ha fatto pensare: “Quella battuta era per te!”.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Greta Gerwig su Barbie? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

