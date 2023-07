Barbie è uno dei film sicuramente più attesi della stagione estiva. Risalgono ormai a un anno fa alcune foto del set di Venice Beach in cui per la prima volta abbiamo visto Margot Robbie nei panni di Barbie e Ryan Gosling in quelli di Ken.

Greta Gerwig ha svelato alcuni retroscena riguardo a quei giorni di set in una recente intervista con Rolling Stone:

Il modo in cui Barbie si comporta a Barbie Land è dovuto al fatto che lei è un tutt’uno con il suo ambiente. Anche le case non hanno mura perché non c’è bisogno di nascondersi visto che non c’è nulla di cui vergognarsi o provare imbarazzo. E improvvisamente ti trovi nel mondo reale e sogni di poterti nascondere, questa è l’essenza dell’essere umano. Ma quando stavamo girando a Venice Beach, con Margot e Ryan sui loro rollerblade neon, è stato affascinante perché tutto questo è accaduto davvero davanti ai nostri occhi.

Gerwig si riferisce al modo diverso con cui i fan e le persone di Venice Beach interagivano con Gosling e Robbie.

Le persone andavano da Ryan, gli davano il cinque e dicevano: “Fantastico Ryan, hai un aspetto graNdioso!” mentre non dicevano nulla a Margot, la guardavano e basta. Era surreale. In quel momento si è sentita a disagio. E come regista volevo proteggerla, ma sapevo anche che quella scena che stavamo girando doveva essere la scena in cui si sente esposta. E lo era, esposta. Sia come celebrità che come donna.

Conclude:

A essere onesti, Ryan pensava: “Vorrei non indossare questo gilet”, ma è un tipo di disagio diverso.

Barbie arriverà nei cinema in Italia il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Comic Book

Classifiche consigliate