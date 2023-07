Durante una chiacchierata per Rollingstone, Greta Gerwig ha parlato dei suoi sogni nel cassetto e del futuro della sua carriera dopo Barbie.

La regista non si è ancora pronunciata sul presunto ingaggio per i due adattamenti Netflix di Le cronache di Narnia, ma ha ammesso di voler prendere spunto da Christopher Nolan, la cui ultima fatica, Oppenheimer, debutterà al cinema nello stesso fine settimana di Barbie negli Stati Uniti.

“Credo che probabilmente tutti i registi abbiano una squadra di fantacalcio nella testa con tutti i film che vorrebbero girare” ha spiegato la regista. “Ci sono dei film che vorrei realizzare che richiedono grandi risorse, ma al contempo ho visto tantissimi registi passare da film più grossi a film più piccoli e viceversa: Chloe Zhao ha fatto Nomandland ed Eternals, come anche Steven Soderbergh o anche il mio compagno di fine settimana Chris Nolan. Ha girato la trilogia del Cavaliere Oscuro – che è bellissima – e ha fatto anche The Prestige, che non è un film piccolo, ma comunque non era la stessa cosa. Voglio giocare in modi diversi, è quello l’obiettivo“.

Ha poi parlato del desiderio di dirigere un film di supereroi o un film d’azione: “Sì, naturalmente. Dovrebbe essere un progetto a cui tengo e con cui potrei instaurare un legame. Un film d’azione ben girato e strutturato è semplicemente incredibile, è come una danza. Non ho mai fatto nulla del genere, anche se il solo fatto di lavorare con un coordinatore degli stunt per i combattimenti in Barbie è stato così affascinante. Mi sono divertita tanto a parlare con lui“.

