Non si ferma il fenomeno Barbie e a mesi dalla sua uscita ancora le rivelazioni e il clamore intorno al film non si placano.

Ospite al London Film Festival la regista Greta Gerwig ha raccontato di aver dovuto lottare per avere la canzone “I’m just Ken”, cantata da Ryan Gosling e ballata da tutti i Ken, nel film. Rivela:

C’era scritto in sceneggiatura: “E poi diventa un balletto da sogno e trovano una soluzione attraverso la danza”. C’è stato un grande meeting e mi hanno chiesto: “Hai bisogno di questo?” E io ho risposto: “Ogni fibra del mio corpo ha bisogno di questa scena.” E loro: “Ma cosa vuoi dire? Cos’è un ballo da sogno?” E io ho detto: “Un ballo da sogno? Da dove comincio!?”

Gerwig racconta di aver avuto in mente innanzitutto Cantando sotto la pioggia come fonte d’ispirazione per la sua scena. Ricorda però di aver pensato:

Anche se mi sembrava giusto e mi dava un sacco di gioia per il modo in cui lo stavamo facendo, pensavo anche: “Oh no, questo potrebbe essere terribile, ma ora ho preso un impegno.”

Decisamente non è stato terribile! E il successo non solo del film, ma della stessa canzone lo dimostrano.

