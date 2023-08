In Barbie, la pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie, la voce narrante, in lingua originale, appartiene all’acclamata attrice inglese Helen Mirren.

La star non si vede mai in scena ma a quanto pare sarebbe dovuta comparire in una scena post-crediti poi eliminata in cui è presente mentre Midge – la bambola incinta interpretata da Emerald Fennell – sta partorendo.

Grazie a un post pubblicato su Instagram da uno dei background actor della pellicola in cui sono presenti svariati passaggi dal backstage di Barbie, possiamo anche dare un’occhiata a questo cameo di Helen Mirren:

Barbie è nei cinema italiani dal 20 luglio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

FONTE: Instagram

