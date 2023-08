Con 1.3 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, Barbie non sembra aver ancora concluso la sua corsa al box-office. C’è ancora un conto da saldare, quello con il circuito IMAX, che aveva dovuto riservare tutte le sale (togliendole peraltro a Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno) a Oppenheimer quando i due film sono usciti.

Per il remunerativo circuito PLF, la Warner Bros. ha pensato a un evento molto speciale che durerà una settimana a partire dal 22 settembre e che interesserà i cinema IMAX nordamericani e (parzialmente) internazionali. Barbie verrà infatti proposto in una versione inedita, con delle scene aggiuntive selezionate accuratamente dalla regista Greta Gerwig e che verranno mostrate dopo i titoli di coda. Non sappiamo se il lancio avverrà anche in Italia, vista la vicinanza con l’uscita di Oppenheimer, che verosimilmente rimarrà nelle sale PLF e IMAX per molte settimane.

Spiega la regista in un comunicato ufficiale:

L’entusiasmo mondiale per Barbie è stato travolgente e profondamente commovente. Così tanti fan di Barbie sono stati con noi in questo viaggio e non possiamo ringraziarli abbastanza per aver sostenuto il film e per aver condiviso la loro esperienza al cinema, sui social media e nel mondo. Abbiamo realizzato Barbie per il grande schermo, quindi è emozionante poterlo portare nel circuito IMAX, che propone i film sugli schermi più grandi di tutti. E come ringraziamento speciale ai fan di Barbie, siamo entusiasti di condividere un po’ di più del lavoro incredibile del nostro cast e della nostra troupe aggiungendo speciali nuove sequenze che speriamo il pubblico apprezzerà.

Jeff Goldstein e Andrew Cripps di Warner Bros aggiungono:

Se c’era una cosa che mancava in questa vincente strategia di lancio per Barbie, era la possibilità di portare la singolare visione di Greta sui prestigiosi schermi IMAX durante l’iper-competitivo periodo estivo. Il fatto che Barbie continui ad attirare il pubblico in tutto il mondo al sesto weekend di proiezione testimonia la qualità del film e l’entusiasmo del pubblico per la storia. Greta, Margot, Ryan e tutti coloro coinvolti in Barbie non solo hanno catturato, ma anche mantenuto l’attenzione degli spettatori ovunque, e siamo davvero lieti di offrire loro l’opportunità di vedere Barbie, sia per la prima che per la quinta volta, in un formato così coinvolgente come l’IMAX.

Non è chiaro quali saranno le scene aggiuntive: vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

