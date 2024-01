Uno dei tanti momenti iconici del film Barbie di Greta Gerwig è sicuramente la scena del ballo di gruppo sulle note di Dance The Night di Dua Lipa. Ma se per gli spettatori si tratta di uno dei momenti più belli, per una delle attrici è stato un vero incubo girarla.

Racconta Issa Rae, la Presidentessa di Barbieland nel film, a The Hollywood Reporter:

Cantare la canzone di Dua Lipa e ballarci sopra era il mio peggior incubo. È stata la peggiore giornata della mia vita. È stata la miglior giornata della mia vita essere su quel set. È stato emozionante, e poi, letteralmente il primo giorno, ho dovuto imparare la coreografia per girare il giorno successivo.

Continua:

Non avevamo nemmeno il testo della canzone, Greta ha detto: “Oh, sarà una canzone di Dua Lipa.” Ma tutto ciò che avevamo era l’accompagnamento strumentale, quindi ho pensato: “Che cavolo è questo? Cosa sto ballando?

Benché la scena di gruppo sia stata un incubo, l’attrice aggiunge però di essersi divertita molto a recitare nel film e in qualche occasione sono anche andati a ballare tutti insieme la sera.

