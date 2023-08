È solo questione di ore, ma, nel corso della giornata di oggi, Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie, si appresta a diventare la pellicola col maggiore incasso al box-office nella storia della Warner Bros (con dati, ovviamente, non aggiornati all’inflazione).

Gli 1,340 miliardi di dollari raccolti finora da Barbie sono a un soffio di distanza dagli 1,341 (via Box Office Mojo) di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 che, finora, è il lungometraggio dal maggiore incasso nella storia della major. In attesa del cambio della guardia in prima posizione, il terzo, quarto e quinto posto della classifica Warner sono occupati, rispettivamente, Aquaman, Il Cavaliere Oscuro – il ritorno e Joker.

In aggiunta a questo primato “interno” alla Warner Bros, Barbie si accinge anche a diventare il maggior incasso cinematografico del 2023 battendo la pellicola, Super Mario Bros.: il film, che, finora, ha dominato incontrastata un annata di cinema in cui i cinecomic non hanno brillato come un tempo.

