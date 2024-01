In un’intervista con CB, Josephine Noh, supervisora dei VFX di Barbie, ha raccontato come è stata portata sul grande schermo la sequenza ambientata nella sede centrale della Mattel. Ecco le sue parole

Innanzitutto, quando Barbie si reca alla sede centrale, si vede il matte painting dell’edificio della Mattel sullo skyline del centro di Los Angeles. E poi, quando entra nella sede, si vedono gli infiniti cubicoli che volevano rappresentare un ambiente aziendale desolante. L’ufficio è stato ricreato sul set, ma in genere sul set c’erano solo 16 cubicoli. Ma abbiamo generato quasi 150 cubicoli in computer grafica solo per far sembrare la stanza più infinita. E poi abbiamo un destino cupo con l’atmosfera, per, ancora una volta, suggerire che [la stanza] sia infinita.

Nella scena, la protagonista incontra inoltre il CEO della compagnia (Will Ferrell) nella sala riunioni del palazzo, che presenta una grande vetrata che dà sullo skyline della città. Realizzarla è stata una sfida particolarmente impegnativa:

A causa della struttura unica della sala riunioni, hanno deciso di fare il vetro in computer grafica e noi siamo stati incaricati di farlo sembrare un vetro in computer grafica per aggiungere i riflessi. E i riflessi sono stati un po’ una miscela creativa e tecnica, perché in parte li abbiamo interpretati come “Ecco come vogliamo che siano i riflessi’ e in parte come “La stanza deve anche far vedere i riflessi”. Usiamo scansioni Lidar dell’ambiente, che in pratica scansionano l’ambiente stesso. Il tutto viene tradotto in un modello in computer grafica. Usiamo quel modello in computer grafica e poi lo usiamo come riferimento. Costruiamo il nostro per le nostre esigenze, e poi facciamo riflettere il nostro vetro in CGI e lo componiamo.

È stato circa il 40% del nostro lavoro, perché si trattava di molte riprese con 25 angolazioni diverse e dovevamo assicurarci che fossero tutte coerenti. Dovevamo fare in modo che fosse visibile, ma senza distrarre le persone che assistevano alle divertenti performance in quel frangente. E poi la scatola di Barbie, la famosissima scatola di Barbie, è una superficie piuttosto riflettente, abbiamo solo fatto un po’ di semplice pulizia, ma è stato molto divertente lavorarci.