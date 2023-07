Il focus di Barbie, come ci si aspettava, non é certo la relazione tra Barbie e Ken, anzi. Nonostante le speranze di quest’ultimo, chi ha visto il film sa bene che, alla fine, non solo non c’è nessun bacio tra i due, ma Ken deve anzi accettare il fatto di non essere contraccambiato e dare valore a se stesso come Ken, non come accessorio.

Parlando in esclusiva con People, a Margot Robbie é stato chiesto se il fatto le andasse bene:

“Ehm, direi di no” ha risposto l’attrice ridendo, “decisamente una mancata vittoria per me”.

E se a Margot é dispiaciuto, alle sue amiche – che sapevano bene che la Robbie figurava anche come produttrice del film e aveva un certo margine di potere decisionale – é piaciuto ancora meno, e l’hanno decisamente presa sul personale: “Tutte le mie amiche se la sono presa con me dicendomi ‘Ci stai dicendo che hai fatto un intero film con lui e non l’hai baciato? Che problemi hai? Eri l’incaricata per portare a termine questa missione!’. Io ho risposto dispiaciuta che, sì, purtroppo non avrei potuto depennare l’aver baciato Ryan Gosling dalla mia lista”.

