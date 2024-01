In attesa di capire quante e quali nomination Barbie otterrà dall’Academy, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie si aggiudica un altro endorsement di peso, quello della tre volte premio Oscar su un totale di ben 21 candidature Meryl Streep.

Meryl Streep ha lodato Barbie dal palco del Palm Springs Film Awards dove è salita, per consegnare un riconoscimento a Carey Mulligan, dopo la consegna di un premio a Billie Eilish e Finneas per la loro hit “What Was I Made For?”, contenuta nella soundtrack della pellicola campione d’incassi del 2023 prodotta dalla Warner Bros.

Prima di dedicarsi alla collega, rivolgendosi a Billie Eilish e Finneas e, idealmente, ai realizzatori di Barbie, ha detto:

Voglio solo dire a Billie e Finneas che ci avete consegnato la vera e propria “love bomb” di Barbie. [Con Barbie] avete l’estate di cinema e il nostro lavoro. Avete portato gioia a innumerevoli generazioni e generi di persone, e dovreste cavalcare quell’onda ragazzi, fino a quando sarete anziani e avrete ottenuto il diritto di essere cinici come me!

Questo il video del brano citato qualche riga fa:

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate