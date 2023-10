Non solo Barbie di Greta Gerwig è stato un gran successo come film, ma anche la sua colonna sonora sta diventando un vero fenomeno. Gli artisti coinvolti sono stati tanti, da Billie Eilish a Dua Lipa, da Lizzo a Nicki Minaj. E proprio il remix di Barbie Girl realizzato da Nicki Minaj insieme agli Aqua e Ice Spice, dal titolo Barbie World, è stata una delle hit più ascoltate.

Raccontano i produttori della colonna sonora di aver sempre avuto Minaj in testa per la canzone:

Sin dall’inizio volevamo Nicki, che è essenzialmente una Barbie. Abbiamo continuato a perfezionare l’idea di avere lei per capovolgere Barbie Girl. Sapevamo che l’avremmo amata e che Greta l’avrebbe amata, ma è stato difficile vederla realizzata.

Continuano spiegando cosa hanno dovuto fare per avere l’artista:

Siamo andati da Greta e le abbiamo chiesto di scrivere una lettera a Nicki. Greta ha scritto questa bellissima lettera in cui essenzialmente diceva: “Sei Queen Barb e quando ho pensato a questo film e pensato agli artisti che volevo sei stata la prima che mi è venuta in mente come qualcuno che sentivo sarebbe stato un importante collaboratore e un importante contributo”. Abbiamo inviato quella lettera a Nicki e il giorno dopo lei ci ha risposto dicendo che era a bordo al 100%.