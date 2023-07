Abbiamo già parlato di come le autorità vietnamite abbiano vietato l’uscita di Barbie a causa di una scena in cui si vede una mappa con raffigurata la “linea dei nove tratti”. La linea dei nove tratti è una zona del mar cinese meridionale che comprende alcune delle tratte marittime più trafficate al mondo nonché delle aree ricche di minerali e risorse in un territorio rivendicato da Cina, Taiwan, Vietnam, Filippine, Indonesia e Malesia, comprese le isole Paracelso e Spratley (su Wikipedia trovate un ottimo resoconto delle varie dispute). Per questo motivo, anche la release di Uncharted era stata bloccata in Vietnam al tempo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’Hollywood Reporter segnala che un altro paese coinvolto in questa spinosa questione, le Filippine, ha deciso di permettere in ogni caso a Barbie di uscire nei cinema perché, mappa o meno, non ci sarebbero gli estremi per impedire alla pellicola di essere visionata nelle sale dell’arcipelago. Tuttavia, le autorità della Movie and Television Review and Classification Board (MTPCB) avrebbero fatto richiesta alla Warner Bros di sfocare la scena in cui appare la mappa, in modo tale da non causare fraintendimenti di sorta (la major non ha ancora dato risposta a ciò).

Come possiamo leggere sulle pagine del noto magazine:

La censura filippina ha dichiarato di essere convinta che la “mappa cartoonesca” mostrata nel film non intendesse rappresentare la “linea dei nove tratti” spiegando che “La mappa rappresentava il percorso immaginario del viaggio di Barbie da Barbie Land al ‘mondo reale’, come parte integrante della storia”.

Barbie arriverà nei cinema in Italia il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: THR

Classifiche consigliate