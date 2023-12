Il Barbenheimer ha dominato le ricerche su Google nel 2023 nell’ambito cinematografico. Non che ci fossero dubbi, ma il colosso di Mountain View ha reso noto, come ogni anno, il riepilogo dei Trends, elenchi basati sui termini di ricerca per cui è stato rilevato il più alto picco quest’anno rispetto all’anno precedente.

In tutto il mondo, i film più cercati sono stati nell’ordine Barbie, Oppenheimer, l’indiano Jawan, il fenomeno indipendente Sound of Freedom e John Wick 4: tutti grandi successi al botteghino.

Negli Stati Uniti la lista varia leggermente, con l’aggiunta del premio Oscar Everything Everywhere All at Once e di Guardiani della Galassia 3.

In Italia sorprende il sorpasso di Oppenheimer su Barbie (ma da noi è uscito un mese dopo rispetto agli USA, alimentando ulteriori ricerche), mentre non stupisce il terzo posto di C’è ancora domani, seguito da Assassinio a Venezia (che da noi ha avuto molto successo) e da Everything Everywhere All at Once.

Ecco le varie Top 10 attinenti al mondo dello spettacolo suddivise in Mondo, Stati Uniti e Italia.

Mondo

Film

Barbie Oppenheimer Jawan Sound of Freedom John Wick: Chapter 4 Avatar: The Way of Water Everything Everywhere All at Once Gadar 2 Creed III Pathaan

Attori

Jeremy Renner Jenna Ortega 市川 猿之助 (Ichikawa Ennosuke IV) Danny Masterson Pedro Pascal Jamie Foxx Brendan Fraser Russell Brand Kiara Advani Matt Rife

Addii

Matthew Perry Tina Turner Sinéad O’Connor Ken Block Jerry Springer Angus Cloud Nicola Bulley Jane Birkin Jimmy Buffett Lance Reddick

Italia

Film

Oppenheimer Barbie C’è ancora domani Assassinio a Venezia Everything Everywhere all at once Avatar 2 The Nun 2 The Whale Killers of the Flower Moon Creed 3

Attori

Chiara Francini Luisa Ranieri Beatrice Luzzi Elena Sofia Ricci Angelo Duro Jenna Ortega Brendan Fraser Grecia Colmenares Massimiliano Varrese Paola Cortellesi

Addii

Maurizio Costanzo Silvio Berlusconi Matteo Messina Denaro Toto Cutugno Gianluca Vialli Francesco Nuti Matthew Perry Tina Turner Michela Murgia Gina Lollobrigida

USA

Film

Barbie Oppenhiemer Sound of Freedom Everything Everywhere All at Once Guardians of the Galaxy Vol. 3 The Super Mario Bros. Movie Creed III John Wick: Chapter 4 Five Nights at Freddy’s Cocaine Bear

Attori

Jeremy Renner Jamie Foxx Danny Masterson Matt Rife Pedro Pascal Jonathan Majors Sophie Turner Russell Brand Ke Huy Quan Josh Hutcherson

Addii

Matthew Perry Tina Turner Jerry Springer Jimmy Buffett Sinéad O’Connor Ken Block Tyre Nicholas Lisa Marie Presley Suzanne Somers Bob Barker

