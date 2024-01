Fresco di vittoria ai Critics Choice Awards per “I’m Just Ken”, Ryan Gosling ha ammesso di non aver ancora fatto vedere Barbie alle sue due figlie.

Nonostante le bambine abbiano visitato il set proprio durante le riprese del numero musicale di Gosling, l’attore ha spiegato a E! News:

Non so quanto sia bello vedere tuo padre che si comporta da Ken. Non ho idea se ci sia un’età giusta per questo. Insomma, le cose ad un certo punto prendono una strana piega. Hanno visto qualcosa della performance, quando sono venute a trovarmi sul set mentre provavo il mio grande numero musicale.

Barbie ha comunque avuto un impatto su di loro:

Continuavano a chiederci di andare da Target, siamo andati lì e si sono avvicinate pian piano allo scaffale di Barbie. Io e mia moglie [Eva Mendes] ci siamo detti: “Ok, è il momento di prendere alle piccole delle Barbie“. Non avevano alcun interesse in Ken, l’ho trovato interessante.

