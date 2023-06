In un’intervista con GQ, Ryan Gosling ha risposto alle critiche di chi pensa sia troppo vecchio per interpretare Ken nel film di Barbie in arrivo a luglio (GUARDA IL NUOVO TRAILER). Diversi fan hanno cominciato a contestare la scelta dell’attore quarantenne fin dall’uscita del primo trailer, e quest’ultimo ha una chiara opinione in merito:

Direi che, se la gente non vuole giocare con il mio Ken, ci sono molti altri Ken con cui giocare. Trovo divertente tutto questo oltraggio che porta a [scrivere su Twitter] #notmyken. Avete mai pensato a Ken prima d’ora?

Nel film appariranno infatti anche altre versioni del personaggio, interpretate da Simu Liu, Scott Evans, John Cena, Ncuti Gatwa e Kingsley Ben-Adir. Per chiarire meglio il suo punto di vista, Gosling poi osserva come l’intera esistenza di Ken ruoti attorno al suo lavoro in spiaggia e al suo essere l’uomo di Barbie:

A tutti andava bene così, che lui avesse un lavoro che non vale niente. Ma all’improvviso si dice: “No, per tutto questo tempo ci è importato di Ken“. No, non è vero. Non vi è mai importato. Barbie non ha mai sc*pato con Ken. Questo è il punto. Se vi importasse davvero di Ken, sapreste che a nessuno importa di Ken. Così la vostra ipocrisia è stata smascherata. Ecco perché la sua storia deve essere raccontata.

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Alla regia Greta Gerwig, nel cast anche Margot Robbie, Simon Liu, Will Ferrell. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: GQ

Classifiche consigliate