Saoirse Ronan aveva già raccontato di come, causa impegni e agenda fitta che non coincideva con i piani di produzione, non era riuscita a girare il suo cammeo in Barbie.

L’attrice – con già alle spalle due produzioni con Greta Gerwig – ha svelato ai microfoni di Variety alcuni dettagli sulla Barbie che avrebbe dovuto interpretare:

Sarei stata una di quelle Barbie strambe. Non so molti altri dettagli, ma credo che si sarebbe trattato di una scena che coinvolgeva anche Kate McKinnon (Barbie Stramba nel film), sarebbe stato bellissimo. Purtroppo non sono riuscita a girarla e la scena non é nel film. Non ricordo molto altro, ma era tutto davvero strano. Ero una ragazzina stramba che parlava sempre da sola e andava sempre in giro con il suo cane da passeggio, non guardando mai negli occhi nessuno, parlando con il suo cane ogni tanto.

