Il montatore di Barbie, Nick Huoy, racconta in un’intervista che una scena molto divertente è stata tagliata dal film: Ken (Ryan Gosling) intento a lottare contro un orso.

Queste le sue parole: Era un bellissimo set dipinto in due dimensioni. E Ryan combatteva contro un orso. Volevo tenere quella scena, ma non siamo stati in grado perché era troppo lunga. Però era molto divertente.

La scena in questione si inseriva quando Barbie (Margot Robbie) e Ken sono in viaggio verso il mondo reale e decidono di fare una pausa, accampandosi. Benché il montatore non l’abbia specificato, il riferimento sembra essere alla web serie animata Barbie: Life in the Dreamhouse, dove troviamo per l’appunto un orso come personaggio ricorrente.

