Shakira è comparsa sulla copertina di Allure Magazine e ha parlato del successo di Barbie di Greta Gerwig, spiegando come, secondo lei e i suoi figli, il film non utilizzi un approccio bilanciato nel dare potere alle donne senza per questo dover togliere agli uomini la possibilità di “essere uomini”.

Di seguito la dichiarazione completa della cantante:

I miei figli l’hanno detestato. L’hanno percepito come denigrante nei confronti dei maschi e in un certo senso li capisco e sono d’accordo. Sto crescendo due figli e vorrei che crescessero consapevoli del loro valore rispettando le donne al tempo stesso. Mi piace quando la cultura pop cerca di dare più potere alle donne senza per questo togliere la possibilità agli uomini di essere uomini, di proteggere e prendersi cura. Credo fermamente nell’idea di dare anche alle donne gli stessi strumenti degli uomini, nell’idea che anche noi possiamo farcela… senza però rinunciare alla nostra femminilità.

Credo che gli uomini abbiano uno scopo ben preciso nella società così come le donne ne abbiano un altro. Ci completiamo a vicenda e non dovremmo perdere questo aspetto per me fondamentale.