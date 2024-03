Come vi avevamo raccontato qualche mese fa, Sharon Stone aveva rivelato di aver proposto a uno studio un’idea per un film di Barbie, ricevendo una metaforica e letterale porta in faccia e qualche qualche risata.

Durante una puntata del podcast Fly On The Wall di Dana Carvey e David Spade, la Stone ha rivelato altri dettagli riguardo al progetto scartato, che riguardano sia il trattamento ricevuto dall’attrice sia la trama vera e propria del film, come potete leggere a seguire:

Mi sono rivolta a questo studio all’epoca per realizzare un film su Barbie negli anni ’90 con un mio amico produttore e l’allora amministratore delegato della Mattel al mio fianco. Ci hanno scartati immediatamente. Ricordo che fossero indignati all’idea, si chiedevano perché volevamo prendere questa icona americana e provare a tutti i costi a distruggerla. Continuavano a chiederci cosa avessimo di sbagliato per pensare una cosa simile. Cos’ ci hanno fatto una ramanzina e ci hanno accompagnato all’uscita.

Ha poi aggiunto:

Se ben ricordo il film sarebbe dovuto iniziare con Barbie accompagnata al quartier generale della Mattel nella sua macchina di Barbie, con i servizi segreti che la scortano, con piedi grandi come la macchina. Una volta alla Mattel tutti si fanno da parte per farla passare visto che è l’elemento più importante e iconico della Mattel. Tutte queste grandi persone attorno a lei la rincorrono e cercano di baciarle il culo visto che è praticamente la regina lì dentro. La storia girava tutta attorno all’enorme potere che aveva e che ha Barbie, a quello che poteva fare grazie a questo enorme potere. Ma penso che non gli fosse piaciuta l’idea che Barbie potesse essere così potente.

