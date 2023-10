Barbie e il film animato di Super Mario hanno dominato i box office dei cinema nel mondo in questo 2023, e a quanto pare, non solo.

Secondo una ricerca condotta da QforQuinn e fornita poi a ComicBook.com, Barbie e Super Mario sono anche tra i costumi più gettonati della stagione di Halloween di quest’anno. Secondo QforQuinn i costumi ispirati ai film di Barbie sono gli abiti di Halloween più popolari del 2023, con su un totale di 549.000 ricerche. Il più ricercato è” Barbie Cowgirl”.

La classifica contiene anche i costumi di Super Mario (come detto poco fa), Mercoledì Addams (ispirato alla serie Netflix con Jenna Ortega), ancora il Joker di Joaquin Phoenix, Ariel da La sirenetta, Grogu da The Mandalorian (per i bambini), Buzz Lightyear, Spider-Man, Morticia Addams e Top Gun.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

