Durante un’ospitata al The Tonight Show, Timothée Chalamet ha parlato della sua mancata apparizione in Barbie di Greta Gerwig, regista con cui gode di ottimi rapporti dopo aver lavorato con lei a Piccole donne.

“C’era l’idea che io Saoirse Ronan girassimo un cammeo” ha svelato l’attore, sottolineando però di non essere al corrente delle dinamiche specifiche:

Non so come sarebbe stato quel cammeo, magari sarebbero stati i Barbie e Ken rifiutati. Non Alan! Magari c’era anche un Ken rifiutato che era francese.