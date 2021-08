All’inizio, quando ho saputo che l’avrebbero rifatto, dovevano esserci Will Smith e Beyoncé e ho pensato che sarebbe stato interessante. Sarebbe stato davvero diverso, con un tipo di musica diverso, la trovavo un’idea grandiosa. Perciò sono rimasta sorpresa nello scoprire alla fine quanto fosse simile al film del 1976.

ha cambiato parere sucon Bradley Cooper e Lady Gaga. In una recente intervista , l’attrice e cantante ha criticato la pellicola definendola un progetto “sbagliato”:

Streisand ha definito il film frutto di “un’idea sbagliata”, ma ha ammesso che non può “mettere in discussione un successo”: “Anche se non è tanto il successo che conta per me, quanto l’originalità“.

A Star is Born, ricordiamo, era un remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman, ed era già stato un musical nel 1954 e poi ancora nel 1976 con Streisand e Kris Kristofferson.

La cantante nel 2018 aveva dato la sua benedizione a Cooper e a Gaga ammettendo: “L’ho adorato, è bellissimo e Gaga è magnifica“. Qualche mese dopo aveva ammesso che sperava che il film potesse essere diverso “dal film che ho fatto io”.

