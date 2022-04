Netflix ha annunciato di aver acquisito, il nuovo film digirato a Città del Messico, città natale del regista, di cui è ora disponibile un primo scatto.

Inizialmente noto come Limbo, il nome ufficiale del film è Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths), un titolo che richiama Birdman (o L’imprevedibile virtù dell’ignoranza).

Girato in lingua spagnola su pellicola 65mm e con Daniel Giménez Cacho e Griselda Siciliani nel cast, il film approderà al cinema in paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Spagna, Germania, Argentina, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Scandinavia, Olanda, Giappone e Corea, per poi debuttare in streaming su Netflix.

Scritto da Iñárritu e Nicolás Giacobone (che in precedenza avevano collaborato alla sceneggiatura vincitrice dell’Oscar Birdman o L’inaspettata virtù dell’ignoranza e a quella di Biutiful), BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths è una commedia nostalgica ambientata durante un epico viaggio personale. Racconta la storia di un famoso giornalista e documentarista messicano, che torna a casa e lavora attraverso una crisi esistenziale mentre è alle prese con la sua identità, le relazioni familiari, la follia dei suoi ricordi e il passato del suo paese. Cerca risposte nel suo passato per riconciliare chi è nel presente.

La data d’uscita non è stato fissata, ma Netflix ha annunciato che la post-produzione terminerà in autunno e che quindi il film sarà disponibile entro la fine dell’anno.

“Alejandro è uno dei più grandi registi moderni e uno dei principali visionari del nostro settore”, ha affermato Scott Stuber, Head of Global Film di Netflix. “BARDO è un’esperienza cinematografica che ci ha ispirati a creare una strategia di distribuzione progettata affinché il film penetri nella cultura nel modo più vasto e ampio possibile. Daremo agli amanti del cinema di tutto il mondo l’opportunità di vivere il film attraverso un’uscita globale nelle sale cinematografiche e su Netflix. Conoscendo Alejandro da molto tempo, sono personalmente molto entusiasta di poter finalmente lavorare al suo fianco e portare il suo film a un pubblico globale”.

Quanto attendete Bardo, il nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu?

