Sono passati cinque anni dall’arrivo nei cinema di Revenant – Redivivo , l’ultimo film diretto dache, fra premi alla regia, alla sceneggiatura e alla produzione, ha vinto ben cinque premi Oscar.

In attesa di scoprire i primi materiali promozionali, da Variety scopriamo che le riprese della nuova pellicola diretta da Alejandro Gonzalez Iñárritu sono finite a Città del Messico, sua città natale.

Inizialmente noto come Limbo, il nome ufficiale del film è Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths), un titolo che richiamata Birdman (o L’imprevedibile virtù dell’ignoranza).

Si tratta di un film girato in lingua spagnola che vede nel cast Daniel Giménez Cacho, visto in Zama di Lucrecia Martel.

I dettagli della trama sono al momento ignoti, ma dovrebbe trattarsi di una sorta di favola moderna che esplorerà la complessità sociale e politica del Messico di oggi.

Nel cast tecnico troviamo lo scenografo vincitore del premio Oscar Eugenio Caballero (Il labirinto del fauno, Roma) e il direttore della fotografia Darius Khondji (Seven). Le riprese si protrarrano per circa cinque mesi e saranno effettuate in svariate località messicane, ivi compresi i Churubusco Studios. L’uscita è prevista per l’anno in corso.

Quanto attendete il nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu?