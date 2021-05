Sarannoa dirigere il film di: il duo dietro al successo di(e co-showrunner della serie tv Ms. Marvel , di cui hanno diretto primo e ultimo episodio) ha firmato il contratto con la Warner Bros. per dirigere il cinecomic incentrato su Barbara Gordon, figlia del commissario di Gotham City James Gordon.

A scrivere la pellicola è stata Christina Hodson, autrice già della sceneggiatura di Bumblebee, Birds of Prey e The Flash. Il blockbuster, secondo quanto riporta l’Hollywood Reporter, è però concepito unicamente come film per la piattaforma streaming HBO Max.

“Con Batgirl speriamo di coinvolgere il pubblico in una corsa divertente verso un lato diverso di Gotham,” ha affermato la produttrice Kristin Burr (Crudelia). “Lo script di Christina ha lo spirito giusto, e Adil e Bilall hanno un’energia entusiasmante e gioiosa che è contagiosa, e li rende perfetti per questo Batprogetto. Sono davvero entusiasta di far parte dell’universo DC, che è fichissimo”.

Il progetto era stato affidato inizialmente a Joss Whedon, che doveva scrivere e dirigere il film nel 2017: ad aprile del 2018, però, ha abbandonato i suoi piani spiegando di non riuscire a trovare una storia adatta. Ad agosto 2019 la Warner ha iniziato la ricerca di un nuovo regista, e solo ora sembra aver preso una decisione.

El Arbi e Fallah sono nati in Marocco e hanno studiato regia in Belgio. Dopo aver lavorato alla serie Snowfall, hanno attirato l’attenzione di Hollywood dirigendo il terzo film della saga di Bad Boys, che ha ottenuto le migliori recensioni della trilogia ed è diventato il maggiore incasso del 2020 negli Stati Uniti.

Barbara Gordon è l’alter ego più noto di Batgirl, introdotto inizialmente nei fumetti nel 1961 come Betty Kane. Nel 1967 i produttori della serie tv di Batman hanno reinventato il personaggio per attirare pubblico femminile: Yvonne Craig la interpretò sul piccolo schermo. Al cinema, è stata interpretata da Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin.

Fonte: THR