Ospite all’Howard Stern Show per promuovere Road House, Jake Gyllenhaal ha parlato di due dei suoi più grandi ruoli mancati della sua carriera, quello di Bruce Wayne in Batman Begins di ChristopherNolan e di Christian in Moulin Rogue di Baz Luhrmann.

L’attore ha parlato di come i due registi lo abbiano spronato a non mollare:

Quando non ho avuto nessuno dei due ruoli, ovviamente sono rimasto molto deluso. Sia io che Heath [Ledger, anche lui in lizza per Moulin Rogue] lo eravamo. Ma quel ruolo sembrava fatto appositamente per Ewan McGregor, perciò impari a dirti che ci sarà un’altra opportunità, è questo l’atteggiamento giusto.

Vorrei poi dire in favore di Nolan e di Baz, che entrambi all’epoca mi avevano chiamato personalmente per dirmi che non avevo avuto la parte, spiegandomi i motivi nel dettaglio. E quando è così capisci che ci eri andato molto ma molto vicino.

Mi sono detto che dovevo riconoscere ed essere grato per dove ero riuscito ad arrivare. Così ho continuato a provare. Questo è quello che ho provato. Ricordo che dopo la telefonata di Nolan ho pensato che Christopher Nolan in persona si era scomodato a chiamarmi per comunicarmi la decisione. E già questo è fico di per sé. Ti fa capire quanto sei arrivato lontano. Che sei passato da momenti in cui non sapevano se facevi al caso loro ad altri in cui ti chiamano per spiegarti personalmente perché eri tu una delle possibili scelte per quel film. Quindi vai avanti, continui ad andare avanti.