La colonna sonora ideata da Danny Elfman per il primo Batman di Tim Burton è diventata una delle partiture musicali cinematografiche più iconiche di sempre tanto che, di recente, è stata inevitabilmente citata anche da Benjamin Wallfisch, l’autore dello score di The Flash.

Eppure, racconta Danny Elfman in un’intervista, aveva inizialmente deciso di non lavorare alla colonna sonora della pellicola di Tim Burton, con cui aveva già collaborato sia a Pee-wee’s Big Adventure che a Beetlejuice – Spiritello porcello, dedicata a Batman

L’artista racconta:

Non ho mai fatto nulla di più difficile di Batman perché, in primis, dovevo dimostrare il mio valore. Era tutto all’insegna del: ‘Lui è quel tipo strano che lavora alle commedie e ora eccolo qua al lavoro su questa colonna sonora per Batman’. Comprensibilmente penso che volessero qualcuno che sapesse fare questo tipo di musica. Solo che nessuno sapeva che tipo di musica fosse. La musica per i supereroi non esisteva davvero. C’era solo Superman. E, fin dal principio, dicevamo che non volevamo qualcosa che fosse come la musica di Superman di John Williams. Poi c’era una discussione con il produttore dello studio che voleva che fosse una colonna sonora pop. C’è stato sicuramente un momento in cui mi è stato detto: ‘Danny, vogliamo che tu collabori con Prince e scriva insieme a lui la colonna sonora’.Solo che io ho risposto: ‘Non posso farlo. La gente spesso mi domanda stupita: ‘Hai davvero risposto così?’. Amo Prince, ma di certo non per quella colonna sonora. Sapevo già quale fosse la colonna sonora e sapevo che, se avessimo collaborato, lui avrebbe scritto le melodie e io avrei orchestrato le sue melodie, e sarei finito per diventare essenzialmente un arrangiatore glorificato anziché un compositore. Lui era famoso in tutto il mondo e io non ero ancora nessuno. E così rinunciai.