LA NECA ha presentato una nuova replica proveniente dall’universo di

L’oggetto in questione è il Batarang utilizzato da Michael Keaton nel film di Tim Burton del 1989. Si tratta di una replica a grandezza naturale dell’oggetto che avrà un prezzo di $ 13,96.

Nell’immaginaria cittadina di Gotham City, il giovane miliardario Bruce Wayne, che ha assistito da bambino al feroce assassinio dei genitori, compiuto da alcuni rapinatori senza scrupoli, ha deciso di combattere tutti i malfattori. Disponendo di molto denaro, di una eccezionale macchina blindata e di un aereo specialissimo, egli è diventato il misterioso uomo mascherato che combatte il crimine travestito da pipistrello e sembra poter volare. A capo della malavita della città, dopo l’eliminazione di Grissom, c’è ora Jack Napier, un gangster spietato, che, durante uno scontro con Batman, è precipitato in una vasca d’acido, uscendone vivo, ma sfigurato. Divenuto pazzo, dopo aver subito una plastica facciale, che gli ha provocato un perenne ghigno sulle labbra, Napier, soprannominatosi Joker, indossa coloratissimi costumi da clown e si comporta con sinistro sarcasmo. E’ potentissimo, ha seguaci spietati e vuole sconfiggere e uccidere il misterioso Batman, la cui identità è nota solo al fedele ed anziano domestico, Alfred, col quale vive in un palazzo-fortezza, nei cui sotterranei si celano armamentari sofisticatissimi. Frattanto il giovane Bruce ha conosciuto Vicki Vale, una bella ed intraprendente fotografa d’attualità, e i due presto si innamorano, ma anche lei ignora che egli è Batman. Joker, che si è invaghito di Vicki, dopo aver sfregiato molte importanti opere d’arte e seminato il panico in città, avvelenando alcuni cosmetici, per sfidare Batman rapisce Vicki e la porta in cima ad un altissimo campanile. Qui si svolge un terribile combattimento nel quale Batman elimina i complici di Joker, poi ha una cruenta lotta con il sinistro Jack, che precipita dall’alto e muore. Vicki può finalmente abbracciare Batman, che precedentemente aveva scoperto essere Bruce.