Batman – il ritorno, il secondo film di Tim Burton dedicato al Crociato di Gotham, è uscito nel 1992 e viene ricordato come uno dei sequel cinematografici più riusciti di sempre.

Contrariamente al primo lungometraggio, che venne lavorato in Inghilterra sia nei teatri di posa di Pinewood che in location esterne, Batman – il ritorno è stato interamente realizzato interni, con una produzione così imponente da occupare tutti e sette gli enormi soundstage della Warner Bros a Burbank. E non solo: per costruire il set sotterraneo della tana del Pinguino, la major dovette affittarne uno anche dalla Universal. Per girare la pellicola, il filmmaker impiegò delle macchine da presa Panavision Panaflex Gold II Camera con delle ottiche Panavision Primo Primes Spherical Lenses.

Ed è proprio la pagina Instagram della Panavision a ricordare la lavorazione del cinecomic con una galleria di splendide foto dal backstage:

