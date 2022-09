Batman: il nuovo costume di Halloween sembra basato sul design di Batgirl o The Flash

Action Figure insider ha scovato in vendita da Target, negli Stati Uniti, un nuovo costume di Halloween di Batman decisamente peculiare.

Come potete vedere a seguire, infatti, in commercio è stato messo in vendita un costume del vigilante mascherato che è in linea con quello che avrebbe dovuto indossare Michael Keaton nel film di Batgirl cancellato da Warner Bros. Discovery. L’alternativa è che si tratti comunque di una variante di quello che si vedrà invece in The Flash, visto che l’uscita del film è stata rimandata più volte.

