La LEGO ha svelato l’imminente arrivo in commercio di un nuovo set indirizzato ai fan più adulti dei mattoncini danesi dedicato al cult di Tim Burton Batman – il ritorno, la pellicola del 1992 interpretata da Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer e Christopher Walken.

Trovate la descrizione ufficiale del set direttamente qua sotto.

Batcave™ – Shadow Box

Gli appassionati adulti possono ricreare l’iconica Batcave™ del film Batman Returns™ del 1992 con il set Batcave™ – Shadow Box LEGO® DC Batman™ (76252). Questo tableau di 3.981 pezzi incorpora elementi mobili, minifigure e una Batmobile™ ricca di funzioni per costruire un pezzo da esposizione dettagliato e dinamico che affascinerà tutti coloro che lo vedranno.

Tutto Batman in un espositore

Largo 51 cm, questo tableau della Batcaverna contiene tanti dettagli autentici, tra cui elementi mobili che possono essere controllati dal retro. Ruota la sedia, cambia lo schermo del computer, apri e chiudi il magazzino degli attrezzi e il caveau di Batsuit™ illuminato. Per un maggiore realismo, è inclusa una Batmobile con tante funzioni manuali e 7 minifigure: Max Shreck, il Pinguino, Catwoman™, 2 versioni di Batman, Alfred Pennyworth™ e Bruce Wayne™. Per una maggiore comodità, una versione digitale delle istruzioni di costruzione del set è disponibile nell’app LEGO Builder.

Tableau di Batman™: gli appassionati adulti possono catturare l’atmosfera e lo stile della Batcave™ del film Batman Returns™ del 1992 con il modello da esposizione attivo Batcave™ – Shadow Box LEGO® DC Batman™ (76252)

Dettagli autentici: la scena include una Batmobile™ ricca di funzioni e 7 minifigure: Max Shreck, il Pinguino, Catwoman™, 2 versioni di Batman™, Alfred Pennyworth™ e Bruce Wayne™

Azione dinamica: gli elementi mobili possono essere controllati dal retro del tableau: ruota la sedia, cambia lo schermo del computer, apri e chiudi il magazzino degli attrezzi e il caveau di Batsuit™ illuminato.

Batmobile™ realistica: il tetto si apre per consentire alla minifigure di Batman™ con il mantello in tessuto di entrare. Ruotando l’ingranaggio sul lato, appaiono 2 shooter nascosti. Un elemento fiamma può essere fissato allo scarico

Regalo per adulti: i modellisti esperti e gli appassionati dei film dei Supereroi troveranno un gratificante progetto tutto da costruire ed esporre che offrirà tanta soddisfazione anche al termine della costruzione

Oggetto da collezione: alto 29 cm, largo 51 cm e profondo 14 cm, questo set celebrativo di tutto ciò che è Batman™ abbellirà qualsiasi abitazione o ufficio

Utilizza il tuo dispositivo mobile: per maggiore comodità, una versione digitale delle istruzioni per la costruzione del set è disponibile sull’app LEGO Builder, ingrandisci e ruota il modello in 3D, salva i set, tieni traccia dei tuoi progressi e trova ispirazione per nuovi modelli

Rilassati e ricaricati: la gamma di set LEGO® per adulti offre un’esperienza di costruzione ed esposizione gratificante che perdura ben oltre il completamento dell’opera

Garanzia di qualità: i componenti LEGO® soddisfano i più rigorosi standard di qualità del settore, sono sempre di qualità uniforme, perfettamente compatibili e facili da montare

Garanzia di sicurezza: i mattoncini e i pezzi LEGO® vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento, torsione e vengono analizzati per garantire che soddisfino rigorosi standard di sicurezza globali

Ecco, a seguire, anche alcuni scatti di questo set LEGO basato su Batman – il ritorno.

Batman il ritorno LEGO

Batman il ritorno LEGO

Batman il ritorno LEGO

Batman il ritorno LEGO

Batman il ritorno LEGO









Vi ricordiamo che ritroveremo Michael Keaton nei panni di Batman in The Flash, il cinecomic in uscita il prossimo 15 giugno nei cinema con Warner.

