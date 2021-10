LEGGI ANCHE – Batman: Jason Fabok sulla genesi e le atmosfere di Three Jokers

Direttamente dalle pagine di(fumetto di Geoff Johns e Jason Fabok) ecco delle nuove action figure del DC Multiverse targate McFarlane Toys.

Le action figure, che saranno disponibili per l’acquisto dal 25 novembre, in questione sono dedicate a Batman, Batgirl, Red Hood e due versioni di Joker.

Ecco la prima immagine delle action figure sopracitate:

Batman: Three Jokers sarà una storia ambientata sostanzialmente nell’Universo DC della continuity, coerente con tutto ciò che vi accade, ma che sta in piedi da sola. Non solo perché può essere letta senza conoscere nulla dei protagonisti, per quanto attiene all’universo condiviso e ai suoi eventi, ma perché è pensata tanto per essere ripresa dagli autori in futuro, se vorranno raccontare qualcosa a partire dal suo sorprendente finale, quanto per essere totalmente indipendente. Ciò che contava per Fabok e Johns era realizzare la miglior storia di Batman e Joker che avessero a disposizione, nelle 144 pagine che la compongono.

Riguardo al prossimo cinecomic sull’uomo pipistrello:

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022.

Regista dell’atteso film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

