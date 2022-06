avrebbe potuto interpretarenel biopic diretto dain uscita tra poche settimane al cinema. L’attore era in corsa assieme a Miles Teller, ma alla fine il regista ha scelto Austin Butler.

Ora, durante il podcast “Fitzy & Wippa”, Luhrmann si apre per la prima volta sulle motivazioni per cui Styles non è stato scelto:

Harry è un attore di grande talento. Spero di lavorare con lui in futuro, ma il vero problema è che è Harry Styles. È già un’icona. Io e Harry siamo arrivati a un punto… in maniera molto genuina, era veramente disperato di indossare gli abiti di Elvis ed esplorare questa cosa. Ha uno spirito straordinario e non ho che cose positive da dire su di lui. Il punto di Austin Butler è che… ve lo dirà lui stesso: non l’ho scelto io, è che è perfetto, è nato per farlo. Possiamo parlarne ora: ha perso la mamma alla stessa età di Elvis. Mi ha mandato un video con questa cosa e… Praticamente ha vissuto due anni ininterrottamente vivendo e respirando come Elvis. Ora sta cercando di “riprogrammarsi”, perché è un pezzo che non ricorda più chi è veramente.

Elvis arriverà al cinema in Italia il 22 giugno 2022, e che i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

Fonte: Variety