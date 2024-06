Qualche mese fa abbiamo appreso che il regista Sam Mendes si sarebbe occupato della regia di ben quattro lungometraggi incentrati sui componenti dei Beatles. Ma chi impersonerà i musicisti?

L’insider Jeff Sneider, attraverso la sua newsletter “The InSneider” sostiene che la Sony avrebbe messo gli occhi su Harris Dickinson (Triangle of Sadness) per il ruolo di John Lennon, Paul Mescal (Estranei) per quelli di Paul McCartney, Barry Keoghan (Eternals) per il ruolo di Ringo Starr e Charlie Rowe (Slow Horses) per quello di George Harrison.

Ovviamente si c’è ancora ufficialità in tal senso. Vi terremo aggiornati.

Al momento la data di uscita è fissata per il 2027, più in là verranno diffuse informazioni più precise sulle modalità di distribuzione, che tuttavia seguiranno una strategia “innovativa e rivoluzionaria”.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate