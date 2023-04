Mancano pochi giorni all’uscita di Beau ha paura: il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix arriverà nei cinema americani venerdì, mentre noi dovremo aspettare un’altra settimana. L’accoglienza della stampa statunitense è stata positiva, anche se alcuni critici hanno sottolineato che la pellicola (che dura circa tre ore) è troppo lunga e a tratti… irritante.

Un endorsement molto positivo è però arrivato da un altro regista, Daniel Kwan, premio Oscar 2023 per Everything Everywhere All At Once, che ha scritto su Twitter:

Questo film è una bomba atomica cinematografica. Qualsiasi idea preconcetta aveste su come dovrebbe essere un film viene obliterata ogni 15 minuti, e al pubblico non resta che tenere i pezzi del proprio cervello mentre il film ride loro in faccia. È cruele, indulgente, e davvero davvero davvero scemo. L’ho amato. È una bestia mutaforme emozionante. Un cartone dei looney tunes in live action, alimentato da ansia e misantropia. Un incidente automobilistico lungo tre ore. È Kaufman che fa un film horror nello stile di Solondz. Qualsiasi spiegazione per il mio amore nei suoi confronti dovrebbe menzionare la Sindrome di Stoccolma. Lunga vita ad Ari Aster.

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane, Amy Ryan, Parker Posey, Patti LuPone.

In Italia uscirà il 27 aprile.

