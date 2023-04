Beau ha paura, nuovo film di Ari Aster dal 27 aprile nei cinema italiani (LEGGI LA RECENSIONE), vede come protagonista Joaquin Phoenix al centro di quella che viene definita “l’emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza“. In un’intervista con Fandango, l’attore ha rivolto un appello agli spettatori, dopo essere venuto a conoscenza di una particolare sfida nata nei college. Ecco le sue parole:

Mi è stato detto da qualcuno al college che lì c’è questa sfida tra amici ad assumere dei funghi e andare a vedere questo film. Io volevo solo fare un annuncio pubblico e dire di non prendere funghi ma di andare a vedere questo c*zzo di film… Ma se lo fate, filmatevi. Ma non fatelo!

Nel cast di Beau ha paura troviamo anche Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”). Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Fandango

