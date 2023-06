In un’intervista con Empire, Michael Keaton ha fornito un retroscena sulla lavorazione di Beetlejuice 2, il sequel diretto da Tim Burton della sua iconica pellicola del 1988.

L’attore, di ritorno nel cast, ha rivelato infatti come l’obiettivo suo e del regista era riproporre le modalità utilizzate per l’opera originale:

Beetlejuice rappresenta il massimo del divertimento su un set, caz*o. È tutto così bello, soprattutto perché lo stiamo girando esattamente come il primo film.

[…]

[Io e Burton] ne abbiamo parlato anni e anni fa, senza mai dirlo a nessuno. […] Eravamo entrambi d’accordo sul fatto che, se l’avessimo girato, sarebbe stato realizzato nel modo più vicino possibile a come l’avevamo fatto la prima volta. Inventare cose, arrangiarsi, improvvisare, fare le cose con le proprie mani, costruire. È fantastico, c*zzo. È la cosa più divertente che ho fatto lavorando a un film da non so quanto tempo.