Dopo Mercoledì, Jenna Ortega e Tim Burton hanno di nuovo lavorato insieme a Beetlejuice 2, il sequel della pellicola datata 1988.

Intercettata da Entertainment Tonight a margine degli Emmy, Jenna Ortega ha espresso una breve considerazione su Beetlejuice 2 all’insegna del vero entusiasmo affermando:

Non so quanto mi sia concesso parlare di Beetlejuice. Tutto ciò che posso dire è che è, probabilmente, mi ha regalato alcuni dei momenti più divertenti che io abbia mai vissuto su un set. Dal punto di vista visivo, è così emozionante. Tutto era decisamente pratico, penso che non verrà usata molta CGI o cose del genere. È stato molto soddisfacente girare sul set in quel modo perché si otteneva una gratificazione istantanea. Sembrava fantastico, tutti hanno fatto un lavoro incredibile, mi sono sentita così fortunata a far parte del progetto. È stato pazzesco. Non vedo l’ora che le persone vedano il film.