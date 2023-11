In occasione della sua partecipazione al Marrakech Film Festival, Willem Dafoe ha parlato con Variety di vari progetti, tra cui Beetlejuice 2, le cui riprese si stanno concludendo ora dopo una sospensione di sei mesi dovuta agli scioperi di Hollywood.

L’attore ha parlato in particolare del suo ruolo, svelando per la prima volta quale personaggio interpreterà nel film di Tim Burton con Jenna Ortega:

Non ho ancora visto alcuna scena, ma è stato divertente da girare. Interpreto un agente di polizia nell’aldilà, quindi sono un morto. E nella vita ero un attore di film d’azione di serie B, solo che ho avuto un incidente e sono morto, finendo nell’oltretomba. Grazie alle mie abilità, sono diventato un detective nell’aldilà, e quello è il mio lavoro! La cosa è particolarmente divertente per via di ciò che facevo in vita, e cioè l’attore di film action di serie b!